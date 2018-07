Albert Heijn maakt meer winst in België

De verkoop van Albert Heijn België is vorig jaar gedaald, maar de keten maakte meer winst.

De meer dan 35 winkels van de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn hebben in 2017 364 miljoen euro omzet geboekt. Dat is 4 procent minder dan in 2016.

Dat de verkoop is gedaald, is te verklaren door het feit dat Albert Heijn zeven winkels heeft moeten verkopen. De afstoting komt er op bevel van de Belgische mededinginsautoriteit. Die oordeelde dat de winkels moesten worden verkocht als Ahold - het moederbedrijf van Albert Heijn - het voormalige Delhaize Group wou overnemen.

In juli 2016 nam Ahold het Belgische Delhaize over, waarna het bedrijf zich herdoopte tot Ahold Delhaize. Nadien werden de af te stoten winkels een voor een verkocht. De laatste werden in oktober 2017 afgestoten.

Winst stijgt

Vorig jaar slaagde Albert Heijn België erin meer winst te boeken. De bedrijfswinst steeg met 40 procent naar 5,7 miljoen euro.

Intussen blijft de keten winkels openen in ons land. In de lente ging een nieuwe winkel open in Ternat. Enkel maanden later volgde Hasselt en binnenkort volgen Zaventem en Ronse. Het gaat om winkels die door zelfstandigen worden uitgebaat. De personeelsleden staan op hun loonlijst en niet op die van Albert Heijn België.