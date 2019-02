Albert Heijn ontketent nieuw prijzenoffensief in België

"1 plus 2 gratis van Albert Heijn voorspelt nieuwe prijzenoorlog" (Gino Van Ossel)



BRUSSEL 05/02 (BELGA) = "Dit is du jamais vu, dit hebben we nog niet meegemaakt in ons land. Het enige dat nog spectaculairder is, is dat je de producten gratis weggeeft", zegt Gino Van Ossel, professor Retail & Trade Marketing aan Vlerick Business School over de jongste promotiestunt van Albert Heijn België om niet alleen 1 + 1 gratis, maar nu ook 1 + 2 gratis aan te bieden voor een aantal producten. "Het was een beetje rustig geworden op het prijsbrekersfront", zegt Van Ossel, "maar dit voorspelt dat er een nieuwe prijsoorlog op komst is."

Na de melkstunt van vorige week pakt Albert Heijn België opnieuw uit met ongezien prijsgeweld: de bonusfolder van maandag 4 tot zondag 10 februari heeft een hele reeks aanbiedingen in de trant van "1+2 gratis". Wie bijvoorbeeld in de Albert Heijn één pak Soubry spaghetti koopt, krijgt er nog eens twee gratis bovenop. Dezelfde aanbieding geldt ook voor broodjes, paprika's, enkele wijnen en voor bekende merkproducten als McCain diepvriesfrieten of Nivea douchecrème.

"Andere supermarkten hadden de stunt van 1+1 al overgenomen van Albert Heijn, en daardoor ziet die zich kennelijk genoodzaakt om een tandje bij te steken", aldus Van Ossel. "Verkopen met verlies mag niet in ons land", vervolgt de marketingexpert, "maar er zijn manieren om daar onderuit te komen. Zo kan de producent een geste doen via extra kortingen en zodoende de promotie financieren, of Albert Heijn België kan inkopen bij zichzelf, namelijk bij Albert Heijn Nederland, daardoor omzeil je ook die wet."

Albert Heijn wacht dus niet op de komst van Jumbo om een prijzenoorlog te ontketenen. Vorige week verlaagde het bedrijf de prijs van een liter halfvolle melk naar 55 cent. De landbouwsector ging woedend op zijn achterste poten staan.

Moeten de andere supermarkten nu volgen met die 1 + 2 promotie? "Veel hangt af van welk soort product in de aanbieding zit, soms gaat het om een afwijkend volume, bijvoorbeeld een heel groot volume. Soms voelt een concurrent zich alleen gedwongen tot competitie als er een winkel Albert Heijn in de onmiddellijke omgeving van de eigen supermarkt is."

"Albert Heijn positioneert zich hiermee duidelijk als prijsbreker, terwijl Delhaize zich meer richt op de klant die kwaliteit boven prijs stelt", vervolgt Van Ossel. "Delhaize heeft recent ook goede cijfers laten zien. Colruyt en de klassieke prijsvechters Lidl en Aldi doen het ook vrij goed, maar het is afwachten wat dit betekent voor bijvoorbeeld Carrefour. Doe je mee met een opbod van deze stunt, dan kost het je veel geld. Doe je niet mee, dan riskeer je dat de klant elders zijn aankopen gaat doen. Deze stunt zal hoe dan ook de omzet of de marge in de supermarktsector onder druk zetten."

