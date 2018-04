Albert Heijn opent opnieuw Belgische winkel

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn blijft winkels openen. Zo doet hij zijn sputterende zusterketen Delhaize extra pijn.

Binnenkort doet in Ternat een nieuwe winkel van Albert Heijn de deuren open. Ook in Hasselt en in Zaventem zal de keten van de Nederlandse warenhuisgroep Ahold Delhaize dit jaar nieuwe winkels open. In alle gevallen worden ze uitgebaat door zelfstandige ondernemers, volgens een franchise-formule.

Hoeveel winkels we nog gaan openen kunnen we niet zeggen, maar in alle Vlaamse provincies zijn er nog blinde vlekken. Sally Herygers Woordvoerder Albert Heijn

Door de plannen zal Albert Heijn dit jaar afklokken op 40 Belgische winkels. En dat zullen er nog meer worden. 'We willen winkels blijven openen', zegt woordvoerder Sally Herygers. 'Hoeveel kunnen we niet zeggen, maar in alle Vlaamse provincies zijn er nog veel blinde vlekken.'

Dat Albert Heijn winkels blijft openen in België is opvallend. De Nederlandse keten is sinds twee jaar een zusterketen van Delhaize. In 2016 kocht Albert Heijn-moeder Ahold de voormalige Belgische Delhaize Group, die winkels had in België, de VS, Oost-Europa en Indonesië. Het tot Ahold Delhaize herdoopte fusiebedrijf kondigde na de overname aan dat Delhaize het belangrijkste merk zou blijven in België.

Minder winst

Dat Albert Heijn desondanks winkels blijft openen is des te opvallend omdat Delhaize het al enkele jaren erg moeilijk heeft. Klanten gaan steeds vaker winkelen bij supermarkten met een goedkoper imago, zoals Colruyt, Aldi, Lidl en... Albert Heijn. Als Albert Heijn winkels blijft openen, zal dat Delhaize extra pijn doen.

Door de stijgende populariteit van goedkope concurrenten staan de verkoop en de winst van Delhaize onder druk, wat de keten tot ingrijpende maatregelen noopt. In 2014 voerde Delhaize om kosten te besparen een zware herstructurering door. Dat bleek niet voldoende om het tij te keren en daarom broedt de Belgische keten op dit moment op een nieuwe strategie, die binnenkort uit de doeken wordt gedaan.

Integrereren

37 Winkels Albert Heijn heeft vandaag 37 Belgische winkels.

De vraag rijst of de winkelopeneningen op termijn voor problemen zullen zorgen. Een woordvoerder van Ahold Delhaize zegt dat zijn bedrijf Delhaize in het komende jaar zal 'versterken'. Nadien zullen beide ketens worden samengevoegd.

'De volgende logische stap is om alle supermarktactiviteiten van Ahold Delhaize België in Delhaize te integreren. De raad van bestuur van Ahold Delhaize zal in de eerste helft van 2019 beoordelen of men klaar is voor deze integratie. In de tussentijd zal Albert Heijn winkels blijven openen in Vlaanderen.'

Delhaize om de hoek

Als die 'integratie' betekent dat Albert Heijn uit België verdwijnt en alle winkels Delhaizes worden, wordt het afwachten wat er gebeurt met twee winkels die vlak naast elkaar liggen en hun personeel. De Albert Heijn van Maaseik ligt bijvoorbeeld in vogelvlucht op 130 meter van de Delhaize. In Bredene bedraagt de afstand 85 meter en in Sint-Niklaas 300 meter. In Gent ligt er een Albert Heijn op 130 meter van een Proxy Delhaize.

Het lijkt erop dat Albert Heijn zijn nieuwe winkels opent op een eind van al bestaande Delhaizes, zodat ze elkaar minder kannibaliseren. De nieuwe Albert Heijns van Ternat en Hasselt liggen in vogevlucht 2 kilometer verwijderd van de lokale Delhaizes. Die van Zaventem op 3 kilometer.