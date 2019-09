Albert Heijn test nieuwe kassaloze winkel

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn laat de verplaatsbare, digitale winkel van 14 vierkante meter eerst twee maanden testen door medewerkers voor het hoofdkantoor in Zaandam.

In de proefwinkel van 14 vierkante meter, voor het hoofdkantoor van Albert Heijn in het Nederlandse Zaandam, zullen gewichtssensoren en camera's bijhouden wie wat uit welk schap pakt. Bij het verlaten van de winkel worden de boodschappen automatisch afgerekend. In de komende twee maanden mogen eerst de Albert Heijn-medewerkers de digitale winkel uitproberen. Albert Heijn werkt voor de achterliggende technologie samen met de Amerikaanse tech-start up AiFi en met ING voor het betaalverkeer.

In de winkel is het alsof je thuis iets uit de koelkast pakt, aldus Albert Heijn donderdag bij de presentatie. Er is geen kassa en producten hoeven niet langer te worden gescand. Mensen openen de poortjes van de winkel door hun betaalpas te scannen. Bij de uitgang komt het totaalbedrag op een scherm te staan.

Camera's en gewichtssensoren

'Camera's zien waar je je in de winkel bevindt en welke producten je pakt, die worden toegevoegd aan je virtuele winkelmandje', legt Steve Gu uit, CEO en mede-oprichter van AiFi. 'Sensoren in de schappen voelen het dat je iets pakt of als je iets terugzet.' Albert Heijn beklemtoont dat de camera's de positie van klanten bepalen zonder gezichtsherkenning en dat ze enkel 'gedaanten en (arm)bewegingen registreren'.

De Nederlandse supermarktketen is niet aan zijn proefstuk toe. Ze had vorig jaar al een paar proefwinkels in Amsterdam kassaloos gemaakt. Gebruikers betaalden toen door met een speciale pas kaartjes bij de schappen aan te tikken. In de nieuwe experimentele winkel in Zaandam hoeft dat niet meer.

Verplaatsbare mini-supermarkt