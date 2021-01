Albert Heijn-veteraan moet HEMA redden

Na een uiterst woelige periode moet Saskia Egas Reparaz de winkelketen HEMA weer op het juiste spoor krijgen. Winkels in verre landen behoren tot het verleden.

De Nederlandse winkelketen HEMA heeft er woelige jaren op zitten. De ene eigenaar wisselde de andere - vaak met veel bombarie - af. De CEO bleef al die tijd Tjeerd Jeegen, maar na de zoveelste eigenaarswissel is zijn rijk uit.

In de zomer neemt Saskia Egas Reparaz (47) de teugels over. Hoewel de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam sinds 1926 bestaat, is Egas Reparaz pas de eerste vrouwelijke CEO van het bedrijf.

Kruidvat-achtig

Ze heeft heel wat jaren in de Nederlandse winkelsector op de teller. Ze was de voorbije 2,5 jaar de grote baas van Etos, de Kruidvat-achtige drogisterijketen van de Nederlandse winkelgroep Ahold Delhaize. Die heeft geen winkels in België, maar de producten liggen wel in de rekken van zusterketen Delhaize.

De nieuwe eigenaars van HEMA willen de nadruk leggen op de kernmarkten: Nederland, België en Frankrijk.

Voor Etos was Egas Reparaz meer dan 15 jaar actief bij Albert Heijn, het vlaggenschip van Ahold Delhaize. Ze was er onder andere het hoofd van de afdeling marketing en communicatie en zette de winkels van AH To Go op de kaart. Die zijn te vergelijken met die van Shop & Go van Delhaize.

Grote concurrent

De overstap van Ahold Delhaize naar HEMA is er een van formaat, want eigenlijk verlaat Egas Reparaz Ahold voor diens grote concurrent: de ondernemersfamilie Van Eerd. Die is al jaar en dag de eigenaar van Albert Heijns grote rivaal Jumbo.

De Van Eerds kochten HEMA eind vorig jaar. Dat deden ze samen met het investeringsfonds Parcom.

Het is duidelijk dat de Van Eerds met HEMA een andere weg uit willen. Ze willen meer de nadruk leggen op de kernmarkten van HEMA: Nederland, België en Frankrijk. De vraag rijst wat zal gebeuren met de winkels in het Verenigd Koninkrijk en Spanje of echt exotische bestemmingen als Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico.

Schulden

Niet alleen die strategische keuze moet Egas Reparaz mee vormgeven. Ze moet van HEMA ook weer een gezond bedrijf maken.

300 miljoen Schulden HEMA torst 300 miljoen euro schulden. Dat is drie keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van in het precoronajaar 2019.

De keten belandde op het slechte pad toen ze in 2007 in handen kwam van het Britse investeringsfonds Lion Capital. Dat overlaadde HEMA met schulden. Een jaar geleden zat HEMA op een schuldenberg van 750 miljoen euro. Dat was meer dan zeven keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Er stond 1,8 miljard euro omzet tegenover.

De Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn nam de keten in 2018 over. Hij wou HEMA weer op de kaart zetten door meer aandacht te besteden aan onlineverkoop en de Nederlandse winkels.

Welletjes

Maar toen in het voorjaar van 2020 het coronavirus uitbrak en in verschillende landen winkels dichtgingen, vonden de schuldenaren het welletjes geweest. Boekhoorn werd afgevoerd en ze namen het bedrijf zelf in handen. Ze verkochten de keten aan de familie Van Eerd en scholden een groot deel van de schulden kwijt, waardoor het bedrijf op dit moment nog voor zo'n 300 miljoen euro in het krijt staat.

Dat is zo'n drie keer de brutobedrijfswinst van 2019. Best doenbaar, maar intussen is er corona en binnenkort wordt duidelijk hoe de ebitda in 2020 evolueerde. In het derde kwartaal daalde de brutobedrijfswinst met 13 procent.