De merken van LVMH zijn zodanig sterk dat het het grootste luxebedrijf ter wereld in 2023 ondanks de forse inflatie een recordwinst- en omzet haalde. Met een kwinkslag ging CEO Bernard Arnault ook in op de speculaties over recente familiale reshuffles aan de top. 'J'y suis, j'y reste', was zijn boodschap.