Aldi en Lidl sluiten winkels vroeger

Om het personeel wat meer rust te geven hebben de supermarktketens Lidl en Aldi hun openingsuren aangepast. Lidl is sinds woensdag 's avonds een uur minder lang open: tot 19 uur in plaats van 20 uur en op zaterdag tot 18 uur in plaats van 19 uur. Aldi is voortaan op zaterdag een uur vroeger dicht: om 18 uur in plaats van 19 uur. In de week blijft Aldi open van 8.30 uur tot 19 uur.