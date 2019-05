Aldi opent winkels in China

Dat heeft het bedrijf donderdag gemeld aan het Duitse persagentschap dpa. De winkels zullen lokale producten aanbieden, net als geïmporteerde. Aldi startte in 2017 al met onlineverkoop in 's werelds op een na grootste economie.

Aldi is door de telgen van de stichtende Albrecht-familie verdeeld in twee takken, Aldi Nord en Aldi Süd. Het is de tweede tak die in China actief is. De Belgische Aldi-winkels daarentegen vallen onder Aldi Nord.