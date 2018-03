Aldi pompt 350 miljoen in Belgische winkels

De Duitse supermarktketen Aldi gaat tussen nu en 2020 al zijn Belgische winkels vernieuwen. Daarmee antwoordt het bedrijf vooral op de opmars van grote concurrent Lidl.

Aldi investeert 350 miljoen euro in het project. In 2018 worden 167 winkels gerenoveerd en in 2019 volgen nog eens 141 winkels. 'Einde 2020 moeten alle winkels vernieuwd zijn’, zegt operationeel directeur Wim Voet. Een winkel zal op één week tijd worden vernieuwd.

De operatie komt boven op het 'normale' ritme van 40 winkelrenovaties en/of -uitbreidingen die Aldi nu al jaarlijks uitvoert in zijn Belgische winkelpark.

In de nieuwe winkels is er meer plaats voor de bakkerij en ook het fruit- en groentenrayon is veel groter. De nieuwe winkels zijn ook veel kleurrijker dan de oude. Door het vernieuwingsplan komen er 450 jobs bij. Vandaag werken er 6.500 mensen bij Aldi België.

De discountketen sluit niet uit dat er nieuwe winkels bijkomen, maar een grote expansie komt er niet. Aldi beklemtoont dat de keten nog steeds groeit. 'We willen vooral klaar zijn voor de toekomst. Aldi vernieuwt, maar blijft Aldi. De prijzen blijven hetzelfde’, zegt Erik Winters, de directeur van de winkel in Diegem, de eerste die vernieuwd is en woensdag de deuren opent voor de klanten.

Aldi is, samen met Colruyt en Lidl, een van de ketens die nog kan groeien in ons land. Maar Lidl groeit veel sneller en snoept klanten weg door vernieuwender te zijn. Lidl was eerder met een verse bakkerij en verkoopt ook langer dan Aldi merkproducten.