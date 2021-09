Aldi test winkel zonder kassa in Londen

Aldi gaat met slimme technologie via een smartphone registreren wat klanten meenemen uit de winkel.

De Duitse supermarktketen Aldi voert in Londen een test uit met een supermarkt zonder kassa's, naar het voorbeeld van Amazon Go. Klanten scannen bij de ingang de app op hun smartphone. Daarna registreert technologie in de winkel wat ze meenemen. Ze hoeven hun producten niet apart te scannen. Als ze naar buiten gaan, rekent de app automatisch af.

920 Aldi-supermarkten Aldi is met 920 winkels de op vier na grootste supermarktketen in het VK.

Aldi volgt concurrent Tesco in het Verenigd Koninkrijk. Die keten heeft sinds de zomer al een winkel zonder kassa in Londen. Welke Aldi-filialen de test gaan doen, is niet bekendgemaakt. Met meer dan 920 winkels is de Duitse discounter de op vier na grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk.