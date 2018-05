Alibaba investeert 1,4 miljard dollar in magazijnbedrijf

Door zich in te kopen in het logistieke bedrijf ZTO toont e-commercebedrijf Alibaba aan dat het steeds meer belang hecht aan eigen magazijnen en fysieke winkels.

De Chinese technologiereus Alibaba betaalt 1,4 miljard dollar voor tien procent van de aandelen van het Chinese postbedrijf ZTO. Dat bedrijf levert nu al pakjes van Alibaba en concurrenten zoals JD.com.

Het is de tweede keer in het afgelopen jaar dat Alibaba aandelen koopt van een logisitiek bedrijf. In september steeg Alibaba's belang in Cainiao, een ander Chinees magazijnenbedrijf, van 47 procent naar een controlebelang van 51 procent. Daar telde Alibaba 807 miljoen euro voor neer.

Fysieke winkels

Dat het e-commercebedrijf Alibaba zijn oog laat vallen op logistieke bedrijven toont aan dat de e-commercetak van Alibaba in transitie is. Vroeger was Alibaba louter een online marktplaats: op zijn websites konden externe handelaars hun koopwaar aanbieden. Als klanten iets kochten, moesten die handelaars ervoor zorgen dat het pakje bij de consument raakt. Maar nu wil Alibaba dus meer en meer eigen koopwaar verkopen en handelaars magazijnruimte geven.