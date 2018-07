Alibaba-topman doet premier Michel hopen op investering in Luik

Jack Ma, de oprichter en uitvoerend voorzitter van de Chinese internetreus Alibaba, sprak dinsdag met premier Charles Michel (MR) over een mogelijke investering in Luik. Na afloop bleef Ma vaag, terwijl Michel de bal in het kamp van het bedrijf legde.

Na afloop liet Ma, die haastig in zijn auto verdween, enkel optekenen dat het gaat om een 'belangrijke investering' die 'veel jobs' zal opleveren. Alibaba is fors aan het investeren in zijn globale distributienetwerk, en Luik maakt een goede kans om een schakel in dat netwerk te worden.

Hoe concreet de gesprekken tussen Ma en Michel zijn, is niet duidelijk. Michel legde de bal nadrukkelijk in het kamp van Alibaba. 'Ik ben niet de woordvoerder van het bedrijf', aldus de premier. 'Het is aan Alibaba om daarover te communiceren. Ik heb begrepen dat er belangrijke stappen zijn gezet, die snel moeten leiden naar een mededeling van het bedrijf.'

Toch is het duidelijk dat Michel op goed nieuws hoopt. Via Twitter deelde hij een filmpje van zijn ontmoeting met Ma, en de boodschap dat hij 'één obsessie heeft: jobs in België'.

Luik greep eerder naast een nieuw distributiecentrum van de Duitse webwinkel Zalando, dat uiteindelijk de voorkeur gaf aan een locatie in Duitsland. Michel lijkt evenwel niet bevreesd dat we opnieuw in zo'n scenario zouden belanden. 'Ik kijk naar de troeven die we kunnen voorleggen zoals ons communicatienetwerk. De gevolgen van de hervormingen die we hebben doorgevoerd worden ook steeds tastbaarder voor internationale bedrijven.'