Alliantie tussen luxereus Richemont en Alibaba

De eigenaar van Cartier en Montblanc gaat zijn producten verkopen via de sites van de Chinese internetreus.

De werelden van Richemont en Alibaba liggen op het eerste zicht ver uiteen. Maar luxegroepen proberen al een tijdje online hun aanwezigheid uit te bouwen, onder meer in China. Dat land wordt beschouwd als ’s werelds grootste markt voor luxehorloges en juwelen.

De deal met Alibaba moet de Chinese consument toegang geven tot de producten van Yoox Net-a-Porter, de online luxeverkoper van de Richemont-groep. Parallel zal dat soort producten – luxekleding, juwelen, maar ook horloges van 100.000 dollar of meer - de geloofwaardigheid van Alibaba vergroten.

Kinderschoenen

'Richemont – en de luxesector in zijn geheel - hebben steeds meer Chinese klanten. Maar ons online-aanbod in China staat nog in zijn kinderschoenen. Het partnerschap met Alibaba zal ons toelaten om online en voor de lange termijn een belangrijke speler te worden op die markt', zegt Johan Rupert, de voorzitter van Richemont.