'Als corona weg is, maakt E5 weer winst'

De broers Peter en Kristof De Sutter nemen E5 over. 'De komende jaren openen we vier nieuwe winkels.'

Na 30 jaar kleding maken, gaan de broers Peter en Kristof De Sutter nu ook kleding verkopen aan consumenten. Ze kopen de winkelketen E5 en kloppen andere gegadigden, zoals de Colruyt-groep. 'Wij zijn geen flashy guys en net daarom past E5 zo goed bij ons.'

De modegroep FNG ging failliet, de banken geven winkelondernemers geen krediet meer en shoppers blijven thuis door het coronavirus. Toch nemen de broers Peter en Kristof De Sutter de 55 winkels en bijna 450 personeelsleden van E5 over, een kledingwinkelketen die nota bene al vier jaar verlies maakt. 'Het verbaast misschien,' zegt Peter De Sutter, 'maar wij kunnen van E5 opnieuw een succes maken.'

Jeans en oudjes Nu ze een bekende Belgische winkelketen overnemen, raken de broers Peter en Kristof De Sutter bekend bij het grotere publiek. Maar het zijn geen groentjes in de kledingsector. Peter De Sutter nam na een carrière als bankier in Londen begin jaren 90 de helft van de aandelen over van Ansi, het textielbedrijf dat zijn vader Renaat in 1963 had opgericht. 'Twee jaar later kocht Kristof de andere helft. We maakten van de kmo met 5 miljoen euro omzet een Europese speler van 60 miljoen euro.' Jarenlang maakte de De Sutters in fabrieken in Tunesië, Madagaskar, Turkije en Laos kleding voor kledingketens die niet duur zijn, maar ook niet extreem goedkoop. 'We maakten kleding voor onder andere C&A en JBC', zegt De Sutter. Maar in 2006 gooiden ze het roer om. 'De ketens uit het middensegment kochten vaker rechtstreeks aan bij ateliers in de kledingproductieladen. Dus gingen wij meer kleding maken voor modemerken uit het hogere segment. Op de site van Ansi prijken merken als Givenchy en Karl Lagerfeld, maar ook Lee Cooper en Zara. Daarnaast investeerden de twee broers in woningen voor ouderen. 'In Tielt baten we 66 serviceflats uit en 50 in Charleroi', zegt De Sutter. 'Al mijn ondernemersavonturen beleef ik samen met mijn broer. Ook nu, met E5.'

'Mijn broer en ik zitten al dertig jaar in het vak. We maken via ons bedrijf Ansi jeans voor bekende merken (lees inzet). Wij zijn Vlaamse ondernemers met een Vlaams bedrijf. E5 is een Vlaams icoon. Zijn DNA is hetzelfde als dat van ons: no-nonsense. Wij zijn geen flashy guys, geen modegoeroes. We maken goede kleding voor een goede prijs en ze gaat lang mee.'

De broers wonnen de biedingsstrijd donderdag in de rechtbank van de winkelgroep Colruyt (ZEB) en de Deens-Singaporese modegroep BTX. De rechter koos niet voor de De Sutters omdat ze met hun bod van 2,5 miljoen euro meer boden dan de Colruyts en de Denen, maar omdat ze meer winkels en personeel wilden overnemen.

Zes maanden onderzoek

De Sutter weet waar hij aan begint, zegt hij. 'We hebben dit dossier zes maanden onderzocht. We hebben een analyse gemaakt van wat vroeger misliep, en we gaan het beter doen.'

Waarom zouden hij en zijn broer slagen waar de oprichtersfamilie Kaesteker en de vorige eigenaar, ondernemer Frédéric Helderweirt faalden? 'Ik heb veel respect voor Etienne Kaesteker', zegt De Sutter. 'Ik ken hem goed omdat Ansi al jaren kleding maakt voor E5. Bovendien hebben Kaesteker en ik samen ooit een seminarie gevolgd aan de Vlerick-school. De jongste maanden heb ik vaak met hem gesproken. Hij heeft van E5 een succes gemaakt, maar op een bepaald moment losten hij en zijn familie de problemen die er waren niet meer op. Het bedrijf was zoals het was, het moest zo zijn en het zou zo blijven.'

De familie verkocht E5 een jaar geleden aan Helderweirt. Al snel bleek dat ook hij niet in staat was het bedrijf te redden. Sinds april was hij op zoek naar een overnemer. 'Helderweirt nam E5 voor een appel en een ei over, maar had geen middelen om de nodige investeringen te doen. Hij heeft wel succesvol het overtollige vet weggesneden. De verlieslatende Waalse winkels zijn intussen dicht. De complexe aankoopdienst is veel strakker geregeld.'

Nochtans zeggen critici dat de keten nog altijd enkele handicaps heeft. Het hoofdkantoor is gebouwd voor een keten die in heel België actief is. Veel personeelsleden van de 42 jaar oude keten hebben een hoge anciënniteit, en dat leidt tot relatief hoge personeelskosten. 'Ja, maar dat zien wij als een sterkte', repliceert De Sutter. 'Die mensen kennen hun stiel. Als je bij E5 winkelt, lijkt het alsof je in een boetiek winkelt. Dat moet zo blijven.'

Het herboren E5 komt snel in veilig water terecht, maakt De Sutter zich sterk. 'De kosten zijn gedaald en de omzet blijft stabiel, want E5 heeft trouwe klanten. Natuurlijk was er vorig jaar een uitzonderlijke omzetklap door corona. Ook 2021 blijft een coronajaar. De omzet zal net als in 2020 25 procent lager liggen dan in normale tijden. Maar als corona weg is, dan boekt E5 opnieuw 75 miljoen euro omzet en maakt het weer winst. Zonder bijkomende besparingen.'

Winkels openen

De textielbroers gaan 5 miljoen euro investeren in E5. 'We gaan onze webwinkel verbeteren. We willen zo'n 20 procent van onze omzet halen via e-commerce, tegenover 6 procent nu.'

Ik sprak E5-oprichter Etienne Kaesteker de voorbije maanden geregeld. Maar hij speelt geen actieve rol. Peter De Sutter Eigenaar en CEO E5

Ze willen ook nieuwe stenen winkels openen. 'Door corona winkelen mensen nog meer dan vroeger in de eigen regio. Dat wil zeggen dat we vlak bij onze klanten moeten zijn. In enkele regio's hebben we geen winkels. Daarom willen we zo'n vier nieuwe verkooppunten openen, die 50 jobs opleveren.'

'De helft komt van onszelf. De andere helft komt van een Vlaamse industriële speler die anoniem wil blijven. Van hem lenen we geld. Die lening willen we op termijn vervangen door die van een grootbank. Oorspronkelijk zouden we een lening krijgen van de bank Belfius, met een waarborg van PMV (investeringsfonds van de Vlaamse overheid, red.). Maar Belfius trok zich terug omdat het voorlopig niet meer wil investeren in winkels.'

Hoewel De Sutter contact had met oprichter Etienne Kaesteker, speelt die laatste geen rol bij de overname. Volgens nooit ontkende geruchten gaf Kaesteker de vorige eigenaar Helderweirt een spaarpot om te investeren in de keten. 'Dat is nu niet meer het geval', zegt De Sutter.