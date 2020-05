Amazon biedt 125.000 tijdelijke werknemers een vaste job aan

Amazon had de voorbije maanden alleen al in de VS 175.000 nieuwe jobs gecreƫerd om de explosie van de onlineaankopen tijdens de pandemie op te vangen.

In juni kunnen ze in vaste dienst komen. Het overige nieuwe personeel blijft werken met seizoenscontracten die maximaal elf maanden lopen.

Een vast contract bij Amazon in de VS komt met extra voordelen zoals een zorgverzekering betaald door de werkgever. Dat is een belangrijk punt voor het personeel in de magazijnen, dat zich de afgelopen maanden zorgen maakte over het grote besmettingsgevaar met het coronavirus. 800 Amerikaanse werknemers van Amazon hebben het longvirus opgelopen.