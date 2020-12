Amazon duikt onder prijzen Bol.com en Coolblue

Daaruit bleek dat in de afgelopen drie maanden de populairste producten van Amazon — waaronder veel elektronica en speelgoed — gemiddeld 7 tot 9 procent minder kostten dan bij Bol.com en MediaMarkt. Het verschil met Coolblue was zelfs 18 procent.

Snoepen

Of de tactiek van lage prijzen loont en Amazon effectief klanten wegsnoept bij zijn concurrenten, is niet duidelijk. Er zijn geen onderbouwde marktaandeelcijfers van webwinkels. Maar waarnemers zien signalen die erop wijzen dat Amazon terrein wint. Prijsvergelijkingssites melden dat surfers vaker doorklikken op links naar Amazon en volgens onderzoeksbureau Vinex verdubbelde het aantal bezoekers van Amazon.nl in de voorbije maanden.

Prijzen verlagen

'Vooral Bol.com is echt het spel aan het spelen', zegt Bart Zoetmulder van DPG Technology, dat enkele prijsvergelijkingssites beheert. Zeker in aanloop naar de feestdagen staat de concurrentie op scherp. ‘In oktober was het prijsverschil ongeveer 6 procent, eind november nog maar 0,9 procent.’ Toch is er geen sprake van structurele prijsverlagingen, zegt Omnia Retail.