Amazon gaat zelf pakjes ophalen en leveren

Het Amerikaanse Amazon breidt zijn activiteiten nog maar eens uit. Het bedrijf van ondernemer Jeff Bezos begon als online boekenwinkel , maar sinds enkele jaren verkoopt het zowat alles. Het heeft een eigen filmstudio opgericht, is een van de grootste dataopslagbedrijven ter wereld geworden, heeft een eigen betaalplatform gelanceerd en wordt actief in de gezondheidssector . Nu ontpopt het zich ook tot een volwaardig postbedrijf .

Directe concurrentie

In een eerste fase lanceert Amazon zijn postbedrijf Shipping With Amazon alleen in Los Angeles, maar volgens de krant The Wall Street Journal moeten dit jaar nog andere steden volgen.