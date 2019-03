Amazon is van plan tientallen supermarkten te openen in de VS

De webwinkel Amazon zal tientallen fysieke winkels in de Verenigde Staten openen. De supermarkten zullen anders zijn dan die van Whole Foods, die al in handen zijn van Amazon.

Amazon wil zijn marktaandeel in de verkoop van levensmiddelen nog versterken en zal daarom tientallen eigen winkels openen. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Tegen het einde van dit jaar komt er een eerst winkel in Los Angeles. Er zouden ook al huurcontracten zijn getekend voor zeker twee andere locaties. De winkels zullen anders zijn dan de filialen van Whole Foods die sinds 2017 tot Amazon behoren.

Amazon opende al in 2016 een eerste winkel onder de naam Amazon Go. Ondertussen test het drie verschillende winkelconcepten uit, maar Amazon vindt nog dat het onvoldoende sterk staat om de competitie aan te gaan met Walmart, de grootste supermarktketen in de VS, met 4.750 winkels.

Eerder deden ook al berichten de ronde dat Amazon het aantal filialen van supermarktketen Whole Foods wenste uit te breiden.

Delhaize

Amazon is met zijn supermarkten een concurrent van Ahold Delhaize in de VS. De Belgisch-Nederlandse retailgroep haalt meer dan de helft van haar omzet uit de States.