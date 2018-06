Amazon koopt onlineapotheek

De aandelen van Amerikaanse apotheekketens krijgen donderdag klappen omdat Amazon de keten PillPack overneemt.

Er gaat donderdag een schokgolf door de Amerikaanse apotheekwereld doordat de technologiereus Amazon de overname van PillPack aankondigt. Dat is een webwinkel die geneesmiddelen op voorschrift aan huis bezorgt bij patiënten in 49 Amerikaanse staten.

Op zijn kop

Met de overname toont Amazon dat het de ambitie heeft om ook in de apotheeksector een grote, vernieuwende speler te worden. In het afgelopen decennium zette het Amerikaanse bedrijf al de klassieke winkelsector op zijn kop door producten te verkopen via het internet.

Amazon verkoopt al voorschriftvrije geneesmiddelen in de VS. In een aantal staten heeft de webwinkel vergunningen vergaard om geneesmiddelen op voorschrift te verkopen.

Het nieuws schrikt aandeelhouders van concurrerende apotheekketens op. Het aandeel van Walgreens Boots Alliance daalt donderdag met meer dan 9 procent, dat van CVS Health met bijna 8 procent en dat van Rite Aid boert zelfs 12 procent achteruit.

De beursreactie doet denken aan vorig jaar, toen Amazon aankondigde dat het de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods overnam. Toen verloren supermarkten over heel de wereld aan waarde. In de twee maanden na de aankondiging verloor Kroger 30 procent beurswaarde. Ahold Delhaize kreeg in die periode een klap van 20 procent.

Jagen op apothekers

Hoeveel Amazon betaalt voor PillPack is niet bekend. Toen PillPack afgelopen april benaderd werd door de Amerikaanse supermarktreus Walmart was dat bedrijf bereid minder dan 1 miljard dollar te betalen, meldt nieuwszender CNBC.