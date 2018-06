Amazon lanceert eigen pakjesdienst

Kosten besparen

Met het project wil Amazon kosten besparen. 'Het draait allemaal om kosten effectief af te stellen', zegt operationeel directeur Dave Clark aan de nieuwszender CNBC. Hij geeft ook aan dat de klassieke pakjesbedrijven de groei van e-commerce in de VS niet kunnen volgen .

Meer controle

Amazon is de belangrijke webwinkel van de VS. Van elke 100 pakjes die Amerikanen bestellen, komen er 40 van Amazon en dat aandeel neemt toe.

In een recent financieel rapport gaf Amazon al aan dat het minder afhankelijk wil worden van klassieke pakjesbedrijven. Amazon wil meer controle krijgen over zijn leveringen, want als de externe bedrijven een pakje niet of te laat leveren, straalt dat af op het imago van de webreus.