Amazon.nl krijgt upgrade tot algemene webwinkel

Gratis boodschappen aan huis

Amazon gaat zijn Amerikaanse Prime-abonnees gratis boodschappen van verse voeding aan huis brengen.

Prime-klanten, die een abonnementsgeld betalen om van extra diensten te kunnen genieten, zullen al hun bestellingen bij Amazon Fresh (verse voeding) en de bioketen Whole Foods voortaan op één portaal kunnen doen. Ze zullen een tijdstip van levering kunnen kiezen in blokken van één à twee uur, laat Amazon dinsdag weten.

De nieuwigheid van Amazon is een aanval op bakstenen supermarkten zoals de ketens Walmart en Kroger. Het bedrijf knipte eerder al in de leveringstijden van niet-bederfbare producten. Prime-klanten krijgen hun bestellingen de volgende dag aan huis geleverd, terwijl Walmart slechts een levering binnen tweed dagen garandeert.

De boodschappendienst Amazon Fresh is beschikbaar in 22 stedelijke gebieden in de VS. In ons land is ze nog niet actief.