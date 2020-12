Amazon schakelt jobmotor paar versnellingen hoger

In 2020 groeide het wereldwijde aantal werknemers van de e-commercegigant Amazon voorbij het miljoen.

De pandemie zal veel bedrijven doen struikelen, en bijgevolg veel banen kosten. Maar er komen er ook veel bij. Dat bewijst Amazon. Het bedrijf zag zijn aantal werknemers sinds januari met 427.300 groeien, naar 1,23 miljoen in oktober. De cijfers houden bovendien geen rekening met verloop, tijdelijke werknemers of onderaannemers.

Ter referentie: Amazon heeft zo wereldwijd meer werknemers dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inwoners telt (1,22 miljoen inwoners). De versnelling kwam er in juli, achterhaalde de Amerikaanse krant The New York Times. Het bedrijf zou sindsdien 350.000 werknemers hebben aangetrokken. Dat zijn er 2.800 per dag. Voor wie weer een referentie wil: bij Telenet werken zo'n 3.500 werknemers.

Amazon zit in tal van sectoren die volop profiteren van de pandemie. We zitten thuis en bestellen veel meer spullen online, waaronder bij Amazon. We kijken online naar series en films, waaronder bij Amazon (Prime Video). Bedrijven digitaliseren in sneltempo, hebben daarvoor serverruimte nodig en zoeken die bij Amazon (Web Services).