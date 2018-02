Amazon schept 2.000 jobs in Frankrijk

Die boodschap is aangekomen bij Jeff Bezos, de eigenaar en CEO van het Amerikaanse technologiebedrijf Amazon . De e-commercegroep gaat 2.000 nieuwe vaste jobs creëren in Frankrijk. In 2017 schiep het bedrijf al 1.500 nieuwe jobs, waardoor nu 7.500 Fransen op de payroll staan van het bedrijf dat zich bezighoudt met onder andere onlinehandel, dataopslag en entertainment .

'De Franse economie geeft ons vertrouwen waardoor we meer willen investeren', zegt Frederic Duval, de directeur van Amazon Frankrijk, aan persbureau Bloomberg. 'We hebben er meer klanten, waardoor we meer verkopen. Als we meer verkopen, moeten we meer mensen aannemen. Omdat we denken dat de heropleving duurzaam is, werven we mensen aan met contracten van onbepaalde duur.'