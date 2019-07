Amazon schudt Franse retailsector dooreen

Het heeft vooral vacatures voor zijn nieuwe distributiecentrum in Brétigny, ten zuiden van Parijs. Dat wordt met een oppervlakte van 142.000 vierkante meter - groter dan Brussels Expo - het grootste van Frankrijk. De nieuwe hub, het zesde distributiecentrum van Amazon in Frankrijk, zal ongeveer 1.000 voltijdse en enkele honderden seizoensgebonden medewerkers tewerkstellen.

Milieuprotest

Dat oogst niet bij iedereen applaus. Enkele tientallen milieuactivisten blokkeerden dinsdag in een gecoördineerde actie een tijdlang de Amazon-sites in Clichy, Rijsel en Toulouse. De actievoerders vinden dat Amazon overproductie en -consumptie stimuleert, wat nefast is voor het klimaat en lokale retailjobs doet verdwijnen.

Amazon investeerde sinds 2010 al meer dan 2 miljard euro in zijn Franse activiteiten en is volgens het studiebureau Kantar goed voor een marktaandeel van 17 procent op de Franse webwinkelmarkt. Voor voeding ging de Amerikaanse pletwals in zee met de Franse supermarktgroep Casino. Er komen afhaalpunten voor Amazon-pakjes in de hypermarkten van Géant, die tot de Casino-groep behoren.