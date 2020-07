Amazon stelt koopjesfeest Prime Day voorlopig uit

Vorig jaar was het koopfestijn nog goed voor een verkoop van 175 miljoen artikelen. Bedrijven die via Amazon hun artikelen verkopen zouden daarmee 2 miljard dollar hebben binnengehaald.

Maar dit jaar heeft de coronacrisis roet in het eten gegooid. Om de veiligheid van de werknemers niet in het gevaar te brengen, stelt Amazon Prime Day voorlopig uit. De verdere verspreiding van het virus in de VS dreigt immers de logistieke operaties te verstoren.