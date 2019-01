Amazon verkoopt producten van Whole Foods in Europa

Amazon verkoopt de huismerkproducten van zijn Amerikaanse supermarktketen Whole Foods via zijn Europese webwinkels.

De Amerikaanse e-commercereus Amazon lanceert zijn merk Whole Foods op het Europese vasteland. Via de Spaanse, Franse, Italiaanse en Duitse webwinkel van Amazon kunnen klanten sinds enkele dagen producten van het merk Whole Foods kopen. Het gaat onder andere om noten, couscous en gedroogd fruit.

De verpakkingen bevatten info in het Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Een Nederlandse vertaling is er niet.

Op zijn kop

In het Verenigd Koninkrijk zijn de producten ook beschikbaar, maar daar zijn al jaren supermarkten van Whole Foods, nog van voor Amazon de Amerikaanse supermarktketen in 2017 voor 13,7 miljard dollar overnam.