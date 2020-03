Amazon wil met retailers in zee voor kassaloze winkels

Amazon experimenteert al enkele jaren met kassaloze supermarkten onder het merk Go. Voorlopig zijn er zo'n 25-tal dergelijke winkels. Met sensoren en camera's registreren de winkels wat mensen meenemen en rekenen dat automatisch af via hun rekening bij Amazon. De internetreus zette zijn ambities in de supermarktbranche kracht bij door de overname van de retailer Whole Foods.