Amerikaans Sysco aast op Makro-moeder

Het Amerikaanse groothandelsconcern Sysco heeft de Duitse distributiegroep Metro, het moederbedrijf van Makro, benaderd voor een overname.

De interesse van Sysco voor Metro is geen complete verrassing. Het Amerikaans concern, dat zichzelf uitroept tot 's wereld grootste leverancier van voedingsmiddelen voor restaurants, overheidsinstellingen en ziekenhuizen, had Metro eind vorig jaar al benaderd om een belang te nemen.

Volgens het persagentschap Bloomberg zijn de twee bedrijven nu met elkaar in gesprek, en zinnen de Amerikanen op een overname van Metro. Sysco ziet in het moederbedrijf van Makro een handige manier om uit te breiden in Europa. Sysco, dat met 60,1 miljard dollar omzet en een nettowinst van 1,67 miljard dollar een paar maten groter is dan Metro, heeft al een poot aan grond in Europa. Het concern is aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Zweden, Spanje en België.

Het Belgische Sysco-filiaal situeert zich in Bornem, en maakte twee decennia lang deel uit van Nestlé. Vorig jaar werd het toenmalige Davigel overgenomen door Sysco, dat in in totaal 320 distributiecentra telt in 90 landen.

Actief in België

Sysco benadert zijn Duitse sectorgenoot op een moment dat Metro in zwaar weer verkeert. In laatste boekjaar leed Metro nog een nettoverlies van 119 miljoen euro op een omzet van 29,9 miljard euro. De brutobedrijfswinst kwam uit op 526 miljoen euro. Ook de Belgische dochter Makro sloot het boekjaar in het rood af. Om het tij te keren, verkocht Metro recent nog zijn supermarktketen Real. Aan Metro hangt op de beurs momenteel een prijskaartje van zo'n 3,9 miljard euro.

Sysco, dat met 60,1 miljard dollar omzet en een nettowinst van 1,67 miljard dollar een paar maten groter is dan Metro, heeft al een poot aan grond in Europa. Het concern is aanwezig in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Zweden, Spanje en België. Het Belgische filiaal situeert zich in Bornem, en maakte twee decennia lang deel uit van Nestlé. Vorig jaar werd het toenmalige Davigel overgenomen door Sysco, dat in in totaal 320 distributiecentra telt in 90 landen.

Miljardair in kapitaal

Of het tot een deal komt, is niet zeker. Het is overigens niet de eerste maal dat Metro wordt benaderd. Vorig jaar waren de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky en zijn zakenpartner Patrik Tkáč nog bereid om 5,8 miljard euro neer te tellen voor Metro. Maar die vlieger ging toen niet op, omdat het bod als te laag werd ingeschat. Kretinsky heeft toen via zijn investeringsvehikel EP Global Commerce wel een belang van 29,99 procent in Metro opgebouwd.