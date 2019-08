Amerikaanse staking speelt Ahold Delhaize parten

Door een staking in zijn Amerikaanse winkels daalde de winst van Ahold Delhaize in het tweede kwartaal. Maar het bedrijf presteert volgens de verwachtingen van analisten. De Belgische winkels maken meer winst.

In april, mei en juni is de onderliggende bedrijfswinst van de Nederlandse supermarktgroep Ahold Delhaize aan constante wisselkoersen met 14,1 procent gedaald naar 594 miljoen euro. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van de groep boven Delhaize, Albert Heijn en Bol.com. De omzet steeg wel met 1,5 procent naar 16,3 miljard euro. Het bedrijf betaalt een bruto interim-dividend van 30 eurocent per aandeel.

Stakingen

Ahold Delhaize had in april dagenlang te kampen met een staking bij Stop & Shop, een supermarktketen die winkels heeft in New York en omstreken. Doordat de winkels dicht waren, liep Ahold Delhaize 240 miljoen dollar omzet en 100 miljoen dollar onderliggende bedrijfswinst mis.