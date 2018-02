Amerikaanse winkelketens fuseren als wapen tegen Amazon

De Amerikaanse supermarktketen Albertsons neemt sectorgenoot Rite Aid over. De fusie, goed voor een marktwaarde van 24 miljard dollar, moet beide bedrijven extra schaal opleveren in de strijd tegen Amazon.

De overige Rite Aid winkels vallen nu in handen van Albertsons, de niet-genoteerde groep achter de gelijknamige supermaktketen en 18 andere winkelformules als Safeway en Randalls. De gecombineerde groep wordt gewaardeerd op 24 miljard dollar, schrijft The Wall Street Journal.

Schaalvergroting

Door samen te gaan ontstaat een groep met 83 miljard dollar omzet en die schaalvergroting helpt om het hoofd te bieden aan internetgigant Amazon , dat door de overname van Whole Foods Market zich op het terrein van de klassieke supermarkten waagde, en de grootste Amerikaanse marktleider Walmart die zich versterkt in e-commerce.

'We weten dat schaalgrootte belangrijk is. We blijven groeien om te concurreren met alle concurrenten, niet enkel Amazon', zegt Bob Miller, de ceo van Albertsons. Hij wordt voorzitter van de nieuwe groep. John Standley, de ceo van Rite Aid, wordt ceo van het geheel.

De fusiegroep, waarvoor nog een nieuwe naam wordt gezocht, zal 4.900 winkels en 4.300 apotheken tellen. Die zijn verspreid over het grootste deel van de VS, maar met een grote concentratie langs de kustgebieden. Daarmee is het een grote concurrent voor Ahold Delhaize , dat winkelketens bezit in de staten langs de Oostkust.