Amerikaanse winkelreus Sears staat op omvallen

Sears was vorige eeuw nog de succesvolste warenhuisketen in de VS na Wal-Mart. Nu kan de groep haar facturen niet meer betalen. De concurrentie van Amazon is dodelijk. De beurskoers is in vrije val.

De e-commercepletwals Amazon dreigt een nieuw slachtoffer te maken onder de klassieke retailers na het bankroet van speelgoedmaker Toys 'R' Us eerder dit jaar. Deze keer zijn alle ogen gericht op Sears, een iconisch winkelmerk dat het voorbije decennium in verval is geraakt, maar nog steeds goed is voor een kleine 9.000 winkels en bijna 90.000 werknemers.

Drie leveranciers van Sears bevestigen aan de nieuwsdienst Reuters dat Sears de voorbije weken de afgesproken betalingsdeadlines gemist heeft, wat erop kan wijzen dat het geld op is. Het is nog niet duidelijk hoe wijd verspreid de wanbetalingen door de winkelketen zijn. Maar de vrees groeit dat Sears ten onder zal gaan aan dezelfde cocktail als Toys 'R' Us, een grote schuldenberg en dalende verkopen door de concurrentie van Amazon.

Steeds meer beleggers vrezen dat Sears in het belangrijke eindejaarsseizoen met lege rekken te kampen zal hebben. Volgens de krant The Wall Street Journal stuurt een groep kredietverschaffers, waaronder Bank of America, Citigroup en Wells Fargo, zelfs aan op een vereffening van het bedrijf. Er zou geen akkoord zijn tussen Sears en de banken over een voortzetting van de winkelactiviteiten.

Vergane glorie

De voorbije jaren hebben verscheidene leveranciers al hun bevoorrading van Sears-winkels beperkt, uit bezorgdheid voor de financiële problemen van de keten. Er is al zeven jaar op rij verlies en sinds 2008 krimpt de omzet stelselmatig. Sommige winkels zien er verwaarloosd uit. Dat steekt schril af tegen de gloriejaren tussen de jaren zestig en negentig, toen Sears een van de grootste retailers ter wereld was. Wat alles nog pijnlijker maakt: de winkelketen, die de Grote Depressie en de twee wereldoorlogen overleefde, viert haar 125ste levensjaar.

In het topmanagement van de zwalpende retailreus zit overigens een bekende Belgische manager: Kurt Staelens, oprichter van de internetwinkel Proxis en ex-CEO van de failliete Nederlandse winkelketen Macintosh.

Beurstuimeling