Antwerpen lanceert gratis kwaliteitscheck voor diamanten

Wie in Antwerpen een diamant of een diamanten juweel koopt in een zaak zonder het kwaliteitslabel Antwerp's Most Brilliant, kan voortaan een beroep doen op controle door Checkpoint Diamond.

Antwerpen stelde de juwelier Orsini Diamonds op de De Keyserlei aan voor het runnen van Checkpoint Diamond. Volledig onafhankelijk checkt dat de echtheid en de kwaliteit van de aangekochte stenen en juwelen. Binnen het kwartier krijgen kopers er een attest. Blijkt er een probleem, dan kan je met de aankoop en het attest terugkeren naar de handelaar of een klacht indienen bij een officiële instantie.

Het Checkpoint moet niet alleen de consument beschermen en sensibiliseren over zijn aankoop. Doel is ook een afschrikeffect bij malafide handelaars, want voortaan is een neutraal advies en een tegenexpertise over een aangekocht juweel altijd mogelijk.

Emotionele aankopen zoals een juweel gebeuren vaak impulsief, en dan gaan mensen zich pas later vragen stellen. Peter Wouters (N-VA) Schepen voor Diamant

Wie in Antwerpen een diamant wil kopen en waar voor zijn geld wil, doet dat het best bij een van de 24 juweliers met het label Antwerp's Most Brilliant, zegt schepen voor Diamant Peter Wouters (N-VA). 'Maar emotionele aankopen zoals een juweel gebeuren vaak impulsief, en dan gaan mensen zich pas later vragen stellen. Met de installatie van het Checkpoint Diamond nemen we die twijfel weg: als alles naar wens verloopt, kan de koper met een gerust gemoed naar huis.'