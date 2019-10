Antwerpse twintigers veroveren wereld met streetwear

Dankzij 210.000 Instagram-volgers, influencers als het topmodel Gigi Hadid en een strategie van schaarste is het Antwerpse modemerk Suspicious hip van Londen tot Tokio.

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid, de actrice Vanessa Hudgens en de rapper Tyga: net als collegacelebrity’s poseren ze op Instagram in de T-shirts en hoodies van Suspicious Antwerp. De streetwear - dankzij die influencermarketing hip bij 18- tot 24-jarigen - telt 210.000 Instagram-volgers en is ‘hot’ bij millennials van Antwerpen tot Tokio. 2,5 jaar na het begin draait de Antwerpse start-up 5 miljoen euro omzet.

De twee oprichters hielden hun identiteit geheim omdat ze hun mysterieuze imago cultiveerden als een deel van hun magie. Maar via de professionele netwerksite LinkedIn achterhaalden we dat het om twee 23-jarige Antwerpenaren gaat: Philip Libert, die zijn studie economie afbrak om zich op zijn kledingmerk te storten, en Frederick Janssens, die diploma’s handelswetenschappen en marketingmanagement op zak heeft.

‘Drie jaar geleden zijn we begonnen, tijdens onze studies, met 180 euro’, zegt Libert. ‘We lieten een paar tientallen T-shirts maken en verkochten die aan vrienden. Dat kon goedkoop en we wilden absoluut een business opzetten. Onze T-shirts verkochten als zoete broodjes. Terwijl we wachtten op de volgende stock, was alles alweer op voorhand verkocht. Het deed ons inzien hoe belangrijk het is schaarste te creëren.’

Lil'Kleine

‘Snel na de start kregen we de Nederlandse rapper Lil’Kleine zo ver om, voor een kleine vergoeding, een T-shirt te dragen op een concert dat vrienden hadden georganiseerd. Om millennials te bereiken, beslisten we van in het begin alleen reclame te maken via sociale media. Soms betalen we celebrity’s een bescheiden bedrag. Maar evengoed dragen ze onze kleren omdat we hip zijn.’

We zijn disruptief omdat we geen mode-achtergrond hebben. Philip Libert Medeoprichter Suspicious Antwerp

Tegelijk gaan Libert en Janssens voor exclusieve verkoop en schaarste via beperkte oplages. Ze verkopen hun simpele, unisex T-shirts en hoodies enkel via hun officiële webwinkel, die maar enkele dagen per maand open is.

‘We communiceren alleen via Instagram als er een nieuwe ‘drop’ (een nieuw kledingstuk, red.) op komst is of wanneer de stock één keer per maand wordt aangevuld’, legt Libert uit. ‘Alleen wie zich vooraf registreert, maakt kans op een van de stukken. Achteraf gezien leidden onze naïviteit en het gegeven dat we geen modeachtergrond hebben ertoe dat we een redelijk disruptief zakenmodel lanceerden.’

Scoren in de VS

België is zeker niet de grootste afzetmarkt, aldus Libert. ‘We scoren vooral in de VS, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Nederland en Japan. Net door de internationale uitstraling van de vele celebrity’s die onze kleren dragen.’

Een paar weken geleden hield Suspicious Antwerp ook zijn eerste ‘offline’-event. Jonge, hippe Antwerpenaren, maar ook Duitsers, Nederlanders, Engelsen en zelfs Canadezen stonden in de rij. Ze kregen de kans pas uitgebrachte stukken van de collectie, ontworpen met het bekende Hawaïaanse surfermodel Jay Alvarrez, te bemachtigen.

Beroemde YouTuber

‘Sommigen stonden al om 9 uur ’s ochtends aan te schuiven, terwijl ze de kleren pas om 6 uur ’s avonds konden kopen.’ Alvarrez, een beroemde YouTuber met 6,3 miljoen Instagram-volgers, tekende ook present op de afterparty waar je enkel binnenkwam op uitnodiging.