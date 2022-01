Arbeidsauditoraat in beroep tegen Deliveroo-vonnis

Het Brusselse arbeidsauditoraat gaat in beroep tegen een vonnis dat koeriers van het deelplatform Deliveroo beschouwt als zelfstandigen en niet als werknemers.

De Franstalige arbeidsrechtbank in Brussel oordeelde begin december dat Deliveroo zijn koeriers in ons land mag kwalificeren als zelfstandigen en niet als werknemers. Woensdag maakte het arbeidsauditoraat, dat de zaak samen met een dertigtal koeriers en de vakbonden ACV en ABVV aanspande, bekend in beroep te gaan tegen het vonnis.

In Spanje en Nederland verplichtte de rechter Deliveroo zijn model om te gooien. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kreeg Deliveroo wel gelijk.

Het arbeidsauditoraat had Deliveroo eind oktober voor de rechter gedaagd om het zelfstandige statuut van koeriers aan te vechten. In soortgelijke rechtszaken in het buitenland was het Britse bedrijf al veroordeeld. In Spanje en Nederland verplichtte de rechter Deliveroo zijn model om te gooien. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kreeg Deliveroo wel gelijk.

Minderjarige koeriers

Een extra aanleiding om een rechtszaak aan te spannen was een VUB-onderzoek, waaruit bleek dat Deliveroo mogelijk uitbuiting mogelijk maakte. In ons land werkten minderjarigen en mensen zonder papieren voor Deliveroo. Die koeriers werkten met tussenpersonen van wie ze het Deliveroo-account gebruikten en die ze zelf vergoedden. Deliveroo heeft die praktijk erkend.

Het arbeidsauditoraat eiste dat de contracten van de Deliveroo-koeriers in ons land werden geherwaardeerd: van zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie naar volwaardige werknemers met een betere sociale bescherming. Maar daar ging de rechter niet in mee. 'Er is geen reden om het arbeidscontract tussen zelfstandige koeriers en Deliveroo te herkwalificeren naar dat van een werknemer', las het vonnis.