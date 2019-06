Ascencio trotseert storm in winkelvastgoed

De Waalse vastgoedverhuurder Ascencio zegt zijn dividend minstens te kunnen handhaven, en dat ondanks de crisis in winkelvastgoed.

Ascencio is vooral bekend als eigenaar en verhuurder van supermarktgebouwen aan onder meer Mestdagh, Carrefour en Delhaize. De familie-Mestdagh is ook een grootaandeelhouder van het Waalse vastgoedbedrijf. België (61%) weegt het zwaarst in de portefeuille, gevolgd door Frankrijk (34%) en Spanje (5%).

Het bedrijf komt in zijn recentste boekhoudkundig halfjaar (dat eindigt op 31 maart) uit op een onderliggende winst van 14,46 miljoen euro, of 6,5 procent meer dan een jaar eerder. Het gaat om wat in vastgoedjargon de EPRA-winst heet, zeg maar de winst uit de onderliggende kernactiviteiten die bepalend is voor het dividend.

De Waalse groep zegt dat het in staat moet zijn om 'behoudens belangrijke onvoorziene gebeurtenissen, een dividend uit te keren dat tenminste vergelijkbaar is met dat van het vorige boekjaar'. Over 2018 werd 3,4 euro bruto per aandeel uitgekeerd.

Het aandeel noteert daarmee aan een nettodividendrendement van 4,1 procent.

E-commerce

Het bedrijf is wel niet immuun voor de golf aan winkelsluitingen die door heel Europa raast omdat consumenten almaar meer online bestellen.

'De huidige druk op de retailsector maakt investeringsbeslissingen complexer en vermindert de opportuniteiten', zegt Ascencio. Het bedrijf beschikt wel over een grote troef. 'De beperkte impact van e-commerce op de voedingssector maakt van supermarkten een defensieve sector.'