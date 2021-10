'Auchan benaderde Carrefour voor overname'

De Franse supermarktketen Auchan heeft zijn rivaal Carrefour benaderd voor een overname. Maar de gesprekken stokten over de prijs, zo vernam het agentschap Bloomberg bij bronnen nabij het dossier.

Auchan trok naar Carrefour met een voorstel tot combinatie waarin Auchan een meerderheidsbelang zou hebben, aldus de anonieme bronnen. Maar de gesprekken werden stopgezet omdat de aandeelhouders van beide bedrijven het niet eens waren over de prijs en de structuur van de deal.

Het is niet duidelijk of de gesprekken nog heropgestart zullen worden. Noch bij Auchan, noch bij Carrefour wilde men reageren.

Er doen al langer geruchten de ronde over een consolidering in de Franse retailsector. De Franse krant Le Monde schreef eerder deze maand dat Carrefour en Auchan eerder dit jaar met elkaar spraken. De familie Mulliez, eigenaar van Auchan, reageerde daarop dat ze "Auchan nooit zal verkopen". Maar tijdens de recentste gesprekken met Carrefour was Auchan de kopende partij, en dus niet de verkoper, zeggen de bronnen.