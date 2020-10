Audit ziet geen graten in Vlaamse investering in gevallen modereus

Een audit van de revisor PwC vindt niet dat Vlaanderen in de fout ging door miljoenen te stoppen in de intussen op de fles gegane modegroep FNG.

Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) bestelde de doorlichting nadat Vlaanderen via zijn investeringsvehikel PMV voor 32 miljoen blootgesteld bleek aan FNG bij het faillissement. PMV leende niet alleen aan de moeder boven de intussen aan een Duitse groep verkochte schoenenketen Brantano, maar kocht ook twee keer een aandelenpakket, voor in totaal 22,5 miljoen. Dat Vlaanderen investeerde in een privébedrijf zonder strategisch belang kwam de regering op kritiek te staan.

De resultaten van de audit zijn nu klaar. De eerste conclusie is dat investeringen in beursgenoteerde bedrijven nooit de corebusiness van PMV mogen zijn. De missie van het overheidsvehikel is complementair aan de markt te investeren, en beursgenoteerde bedrijven zijn in principe matuur genoeg om op de markt kapitaal op te halen.

'We hebben 136 bedrijven in portefeuille, waarvan slechts een waarbij we zijn ingestapt toen het al beursgenoteerd was, en dat is FNG', verdedigt PMV-topman Michel Casselman zich.

'Waarom hebben we dat gedaan? Het is niet omdat een bedrijf beursgenoteerd is, dat het altijd toegang heeft tot extra kapitaal. In een moeilijke sector als retail zijn investeerders heel voorzichtig.'

Het is niet omdat een bedrijf beursgenoteerd is, dat het altijd toegang heeft tot extra kapitaal. Michel Casselman Topman PMV