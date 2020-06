BNP Paribas Fortis dreigt het meest te verliezen aan FNG

Vier banken hebben bijna 260 miljoen euro tegoed van de modegroep FNG. BNP Paribas Fortis dreigt de meeste schade op te lopen. Maar ook Belfius zou averij oplopen. Het kocht aandelen, gaf krediet én verkocht FNG-obligaties aan zijn klanten.

De banken BNP Paribas Fortis, ING, Belfius en ABN AMRO dreigen een kater op te lopen als de Belgische modegroep FNG het niet redt. Het moederbedrijf Brantano en CKS eindigde 2019 met 258 miljoen euro schulden bij de vier banken. Inclusief obligatie- en leaseschulden was de schuldenberg van FNG 734 miljoen euro hoog. Geld om die kredieten af te betalen was er niet, want FNG is sinds vorig jaar verlieslatend.

De banken hebben dus reden om ongerust te zijn. Zeker BNP Paribas Fortis, waarbij FNG voor zo'n 75 miljoen euro in het krijt staat. ING leende 65 miljoen euro aan het ondernemerstrio Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. ABN AMRO en Belfius pompten elk 50 miljoen euro in het bedrijf dat zijn artikelen vooral verkoopt in België, Nederland en Scandinavië.

De schade voor de banken kan nog oplopen. Eind april kreeg FNG 20 miljoen euro aan noodkredieten. Van welke bank(en) dat geld kwam, wil het bedrijf niet zeggen.

KBC

Een opvallende afwezige in het lijstje kredietverstrekkers is de vierde Belgische grootbank KBC. Die stopte haar samenwerking met FNG in 2015, omdat het bedrijf in haar ogen te veel risico's nam. Tot dan leende KBC FNG geld en ze verkocht ook obligaties aan haar klanten. Samen met ING organiseerde KBC in 2014 een uitgifte van 50 miljoen euro.

Sommige banken doen te veel aan koppelverkoop. Ze verstrekken leningen in de hoop ook obligaties te mogen verkopen. Waarnemer bankensector

KBC verliet het schip nog voor 2016, toen FNG aan zijn grote sprong voorwaarts begon. Maar de andere banken zagen weinig graten in de strategie om grote ketens te kopen door schulden aan te gaan. In 2016 lijfde FNG eerst de Nederlandse kledingketen Miss Etam in en even later Brantano. De grootste overname - die van Ellos - volgde in de zomer van 2019.

Belfius was de grootste FNG-believer. Al jaren heeft de verzekeringspoot van de bank een belang van 5 procent in de modeonderneming. Ze leende ook tientallen miljoenen aan FNG en regelde drie obligatie-uitgiftes van FNG tussen 2016 en 2018. Belfius overtuigde beleggende klanten om samen 55 miljoen euro te investeren in FNG.

Op de vraag waarom Belfius zoveel vertrouwen had in FNG, wil de bank niet antwoorden. Ook BNP Paribas Fortis reageert niet. Daardoor is het onduidelijk of de banken geld hebben opzijgezet voor het geval ze het geld of een deel ervan nooit terugzien.

Schadeclaims

De banken dreigen tientallen miljoenen te verliezen, maar ook imagoschade op te lopen. 'Het is niet ondenkbaar dat een bank als Belfius schadeclaims krijgt van mensen aan wie ze FNG-obligaties verkocht', zegt een waarnemer.

'Banken moeten risico's nemen. Als ze de vinger op de knip houden, bestaat de kans dat goede bedrijven geen krediet krijgen. Maar zoals Belfius leningen geven én obligaties verkopen én zelf aandelen kopen, daar zijn vraagtekens bij te plaatsen.'

Wat de banken dreef, blijft een raadsel. De lage rente zet hun winst al jaren onder druk. Daardoor kan het dat ze niet voldoende alert zijn voor risico's als een mogelijk lucratieve investering zich aandient.