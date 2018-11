Balta moet kamerbreed besparen

Voor het eerst flirt de West-Vlaamse tapijtreus Balta openlijk met het idee activiteiten te verkopen. Gaat het residentieel voltapijt, het zorgenkind, de deur uit? ‘Balta moet eerst weer snoeien, er is geen andere weg.’

‘We hebben een strategische en operationele evaluatie van al onze activiteiten opgestart, waarvan we de conclusies begin 2019 zullen bekendmaken’, klonk het gisteren in het persbericht over de kwartaalresultaten.

Vrij vertaald: Balta , tot nader order de grootste tapijtproducent van West-Europa, staat het water zo aan de lippen dat, naast nieuwe besparingen in het productieapparaat, het een optie wordt een deel van de activiteiten af te stoten.

De helft van het vast kamerbreed tapijt dat in de fabrieken in Sint-Baafs-Vijve en in mindere mate Tielt gemaakt wordt, gaat het Kanaal over.

Het meest voor de hand liggende scenario, of althans de eerste stap daarin, is dat de groep de productie van residentieel kamerbreed tapijt van de hand doet. De omzet daarvan ging het voorbije kwartaal met nog eens 13 procent achteruit tegenover dezelfde periode vorig jaar, de brutobedrijfswinst halveerde bijna.

Het probleem is dat de Britten, die traditioneel hun huizen graag volleggen met ‘tapis plain’, dat voorlopig niet vervangen. Oorzaak? De sterk gestegen prijzen van geïmporteerd tapijt, wat het gevolg is van de brexit en het fel verzwakte pond. De helft van het vast kamerbreed tapijt dat in de fabrieken in Sint-Baafs-Vijve en in mindere mate Tielt gemaakt wordt, gaat het Kanaal over.

Kamerbreed tapijt

En dat voelt Balta: op een totale kwartaalomzet van 151 miljoen euro haalt Balta nog 2,5 miljoen euro brutobedrijfswinst uit residentieel kamerbreed tapijt. De voorbije negen maanden kwam 32 procent van de omzet van kamerbreed tapijt, terwijl dat maar voor 17 procent van de brutobedrijfswinst zorgt. Over heel 2017 was dat nog respectievelijk 34 en 23 procent. Conclusie: Balta maakt op kamerbreed residentieel tapijt niet veel winst meer.

Als de bedrijfsleiding een strategische oefening maakt, zal dit zeker een van de vragen worden: kopen Britten geen tapijt meer omdat ze het te duur vinden en stellen ze hun consumptie uit? Of zit de malaise veel dieper en schakelen nu ook Britten, notoire tapijtadepten, stilaan over naar andere vloerbekleding, zoals laminaat of vinyl?

Volgens Wim Hoste, analist bij KBC Securities, is er al enkele jaren een terugval van tapijt in Angelsaksische landen aan de gang. ‘Maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat misschien toch herneemt.’

Volgens andere experts daalt de markt van kamerbreed tapijt structureel. ‘Nu al wordt voltapijt vaak versneden tot karpetten’, klinkt het. Volgens Balta gaat het om een mix van factoren. ‘Een tijdelijk fenomeen: minder bezoek in de Britse meubelwinkels door de warme zomer en het WK voetbal, en in mindere mate vervanging door harde vloeren.’

Mohawk

Het probleem bij een verkoop is evenwel dat Balta zijn kamerbreed tapijt aan de straatstenen niet kwijtraakt. Vorige week raakte de Britse rivaal Victoria, die volgens ingewijden jaren geleden nog interesse toonde in die divisie, zelf in de problemen na een winstwaarschuwing en een mislukte obligatie-uitgifte.

Geld voor een overname, zelfs voor een koopje, is er niet meer. Ook de Amerikaanse vloerbekledingsgigant Mohawk kreeg bij de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers een dikke week geleden een mokerslag van 24 procent op de beurs. Mohawk laat overigens zijn kamerbreed tapijt voor de Europese markt maken bij Lano Carpets, een kleinere tapijtspeler uit Harelbeke.

En dus heeft Balta zich vastgereden in een straatje waar het nog moeilijk uit geraakt: het heeft niet de cash om te investeren in andere, meer rendabele types vloerbekleding, waardoor het aangewezen blijft op bestaande activiteiten.

Volgens Hoste kan Balta enkel nog focussen op de operationele kant van de zaak. ‘Het bedrijf heeft al 8 miljoen euro bespaard door vorig jaar de fabriek in Oudenaarde voor residentieel tapijt te sluiten.’

Volgens een andere waarnemer die het bedrijf goed kent, zijn tien McKinsey-consultants al weken bezig met de strategische en operationele oefening die het bedrijf gisteren aankondigde. ‘Balta kan maar één kant op, en dat is de weg van de besparingen’, stelt hij. ‘Er moet gesnoeid worden. Die besparingen zullen in de eerste plaats komen van de fabriek in Sint-Baafs-Vijve.’

In die fabriek maken 1.000 van de 4.000 Balta-medewerkers kamerbreed tapijt.