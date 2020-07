Banken draaien geldkraan FNG dicht

Brantano is de bekendste keten van FNG.

De banken pompen geen extra geld in FNG. Ze willen dat het modebedrijf eerst andere financiering aantrekt.

De wolken boven FNG worden donkerder. De toekomst van het modebedrijf en zijn 3.000 werknemers is steeds nadrukkelijker in gevaar. De banken hebben het bedrijf laten weten dat ze er geen extra geld in willen pompen. Ze leenden FNG de voorbije jaren 260 miljoen euro.

De banken zeggen hun bestaanden kredieten niet op, maar nieuw geld komt er niet. FNG is nog tot september beschermd tegen schuldeisers.

Ze geven FNG iets meer ademruimte. Een lening van 20 miljoen euro moet het bedrijf toch niet terugbetalen, zoals oorspronkelijk gepland. 'Wanneer we ze wel moeten terugbetalen moeten we nog afspreken', zegt woordvoerder Gunther De Backer.

Constructief

Wekenlang voerde FNG gesprekken met de banken. Het bedrijf vroeg hen om schulden later te mogen terugbetalen en om een deel van de schulden kwijt te schelden. Tevergeefs. 'Nochtans verliepen de gesprekken tussen onze raad van toezicht (raad van bestuur, red.) en het bankenconsortium positief', klinkt het in een mededeling.

Volgens FNG is een redding nog mogelijk. De banken geven volgens het bedrijf aan 'bereid te zijn zich constructief op te stellen' als FNG Group andere, nieuwe financieringsmogelijkheden op tafel brengt.

Het bedrijf gaat nu op zoek naar andere manieren om het bedrijf te redden. Vier pistes liggen op tafel.

Ten eerste een investering door een investeringsfonds. Ten tweede de uitgifte van converteerbare obligaties. Ten derde bood zich een koper aan voor een deel van de oude kleding- en schoenenvoorraden van het bedrijf. Ten vierde hoopt FNG bedrijfsonderdelen zoals winkels of modemerken te verkopen.

Onderdelen verkopen

Het bedrijf bekijkt vooral een verkoop van 'specifieke onderdelen van de Beneluxactiviteiten'. Van een verkoop van Ellos is dus geen sprake. Die Scandinavische webwinkel kocht FNG een jaar geleden. De laatste weken was er speculatie over een verkoop van de webshop.

FNG heeft dringend vers geld nodig, want het zit in zware moeilijkheden. Sinds vorig jaar maakt het bedrijf verlies. Er was een monsterverlies van bijna 300 miljoen euro en een schuldenberg van 734 miljoen, een gevolg van de overnames die het de afgelopen jaren deed.

Ook 2020 belooft een rampjaar te worden, want de winkels waren twee maanden dicht door het coronavirus.

Kleding kopen

FNG heeft een reddingsplan nodig omdat de cashreserves erg klein zijn. Het bedrijf heeft nochtans dringend geld nodig om een najaarscollectie te kopen. Veel leveranciers zijn wantrouwig om te leveren. De meesten slagen er door het hoge risico op een wanbetaling niet in de kleding die ze aan FNG verkopen te laten verzekeren. Daarom eisen leveranciers dat FNG voorschotten betaalt. Het bedrijf heeft daarvoor naar schatting zowat 15 miljoen euro nodig.

Het bedrijf probeerde de voorbije maanden cash vrij te maken. Onlangs sloot FNG in Nederland 50 winkels en schrapte het 234 jobs. In België verdwijnen binnenkort 47 winkels en 287 jobs. Er werken nog 3.000 mensen bij het bedrijf.