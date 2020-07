​Banken draaien geldkraan dicht voor FNG

Kans dat moederbedrijf van Brantano en CKS overleeft, wordt steeds kleiner

De kans dat de Belgische modegroep FNG ten onder gaat, wordt steeds groter. Gisteren kondigde het moederbedrijf van onder andere de modemerken Brantano en CKS aan dat de banken hebben laten weten dat ze geen extra geld willen pompen in het bedrijf, dat kleding verkoopt in België, Nederland, Scandinavië en daarbuiten.

Dat de banken de geldkraan dichtdraaien, is slecht nieuws, want FNG is al weken op zoek naar extra cash. Het bedrijf heeft geld nodig om zichzelf en de jobs van zijn 3.000 medewerkers te redden.

FNG maakte vorig jaar bijna 300 miljoen euro verlies, terwijl het 734 miljoen euro schulden heeft. Die schuldenberg is het gevolg van de grote overnames die het bedrijf in de voorbije jaren deed. Ook 2020 is een bijzonder moeilijk jaar. Door de coronacrisis waren de Belgische winkels twee maanden dicht. Ook de Nederlandse winkels hadden het moeilijk.

Het bedrijf maakt zich sterk dat een redding alsnog mogelijk is, maar volgens de vakbonden zei CEO Paul Lembrechts hen dat de toestand ‘zeer precair’ is. ‘Toch gelooft hij erin dat er in de komende dagen alsnog een doorbraak kan zijn’, zegt Sven De Scheemaeker van de vakbond ACV Puls. Lembrechts was niet bereikbaar voor een reactie.

FNG bekijkt vier pistes. Die zijn volgens een woordvoerder ‘zeer concreet’. De banken hebben volgens FNG laten weten dat ze alsnog bereid zijn te helpen als het bedrijf ook andere financiers kan overtuigen.

De eerste piste is de instap van een investeringsfonds. Daarnaast bekijkt het bedrijf of het converteerbare obligaties kan uitschrijven. Ook meldde zich een koper, die een deel van de oude voorraad van FNG zou willen overnemen. Ten slotte bekijkt FNG of het bedrijfsonderdelen kan verkopen. Vooral onderdelen van de Beneluxactiviteiten komen in aanmerking.

Op een vergadering met de vakbonden zei Lembrechts dat FNG op korte termijn minstens 70 miljoen euro nodig heeft. Dat wil het bedrijf niet bevestigen.

Het geld is enerzijds nodig om schulden af te betalen. Op 31 juli moet FNG 20 miljoen euro schulden terugbetalen. Het bedrijf bekijkt of het de banken alsnog kan overtuigen die betaling uit te stellen. Daarvoor is de steun nodig van de Vlaamse overheid, die de lening voor 7,5 miljoen euro waarborgt via haar investeringsfonds PMV.

Daarnaast moet FNG geld vinden om een najaarscollectie te kunnen kopen. Alle kledingstukken en schoenen die nodig zijn voor het najaar zijn volgens het bedrijf besteld. Maar een garantie dat de kleding effectief geleverd wordt, is er niet. Een klein deel is al geleverd, maar het gros willen de leveranciers pas leveren als FNG voorschotten betaalt.