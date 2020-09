Banken willen dat FNG laatste webwinkel verkoopt

Mooie prijs

De banken rekenen erop dat Ellos een mooie prijs kan opleveren. Ellos - dat alleen online actief is - groeit al jaren in een stevig tempo en doet dat ook in coronatijden, waarin mensen meer online kopen. Naar verwachting klokt de omzet dit jaar af op 300 miljoen euro. Dat is 15 procent meer dan vorig jaar. De brutobedrijfswinst komt volgens de verwachting uit op 30 miljoen euro.