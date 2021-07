Bankier van de miljardairs brengt grillicoon Weber naar de beurs

Omdat we door corona massaal aan het bakken zijn geslagen, ging de verkoop van barbecuetoestellen de voorbije maanden gigantisch de hoogte in. Byron Trott, de überdiscrete Amerikaanse bankier die hoofdaandeelhouder is van de bekende barbecuefabrikant Weber, acht de tijd rijp om te cashen op die trend.

Het Amerikaanse Weber, dat al sinds de jaren 50 de bekende kogelvormige barbecues en andere grillapparaten maakt, diende deze week bij de Amerikaanse toezichthouders de officiële aanvraag in om naar de beurs te trekken.

De barbecuefabrikant zegt minstens 100 miljoen dollar te willen ophalen, maar dat bedrag wordt wellicht nog fors opgetrokken. Het prijskaartje dat de zakenbankiers die de beursgang begeleiden op Weber kleven, is niet min: tussen 4 en 6 miljard dollar.

Een beursgang biedt de Amerikaanse financier Byron Trott de kans om te cashen. Via zijn investeringsmaatschappij BDT Capital is hij al sinds 2010 aandeelhouder van Weber.

Trott staat bekend als de bankier van de miljardairs en adviseerde de Duitse zakendynastie Reimann, de Italiaanse familie Agnelli en de Wal-Mart-familie Walton in talloze miljardendeals.

De nauwste banden heeft Trott met Warren Buffett. De beleggerslegende noemde hem ooit de enige bankier die hij kon vertrouwen.

Weber kiest het juiste moment om naar de beurs te trekken. Sinds de pandemie mensen verplicht thuiszette, ging de verkoop van barbecues fors de hoogte in. Ook bij Weber, hoewel dat in het duurdere marktsegment actief is. In de eerste jaarhelft, die eind maart werd afgesloten, boekte het bedrijf 963 miljoen dollar omzet, ruim 60 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst ging bijna maal vier: 73,8 miljoen dollar tegenover 23,6 miljoen dollar in het jaar voordien.

The billionnaire’s banker

Met de opbrengst van de beursgang zegt Weber bestaande aandeelhouders van de groep deels te willen uitkopen. Dat is uitstekend nieuws voor Byron David Trott, de Amerikaanse zakenbankier die al sinds 2010 aandeelhouder is van Weber en met zijn investeringsmaatschappij BDT Capital al enige jaren de controle heeft over het familiebedrijf.

BDT Capital Partners, dat Trott in 2009 oprichtte - de familie achter Weber was overigens de eerste klant - beheert wereldwijd via verschillende fondsen 18 miljard euro aan activa. Ook de holding GBL rond de familie Frère is een van de investeerders in de BDT-fondsen.

Ondanks die enorme bedragen zijn Trott en BDT Capital Partners geen bekende namen. De 62-jarige investeerder uit het Amerikaanse Midwesten staat er dan ook om bekend überdiscreet te zijn. De man geeft nauwelijks interviews en BDT Capital Partners heeft niet eens een website.

Net die discretie maakt hem kind aan huis bij de miljardairs en grote familiebedrijven die BDT Capital adviseert vanuit zijn kantoren in Chicago, New York, Londen en Frankfurt. Het zakenblad Fortune noemt Trott ‘the billionnaire’s banker’, de bankier van de miljardairs. Trott adviseerde de steenrijke Duitse familie Reiman bij de verdere expansie van JAB, haar imperium rond merken als Douwe Egberts, Schweppes en Wella. Ook de Walton-dynastie achter de Amerikaanse supermarktgigant Wal-Mart of het Italiaanse Fiat-geslacht Agnelli doet een beroep op zijn diensten.

Maar de nauwste banden heeft Trott met een andere, veel minder discrete Midwesterner: de beleggerslegende Warren Buffett. De twee leerden elkaar kort na de eeuwwisseling kennen, toen Trotts toenmalige werkgever Goldman Sachs hem had aangesteld als de nieuwe huisbankier van het 'Orakel van Omaha'.

Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar Trott is de enige bankier die zijn geld waard is. Warren Buffett Amerikaanse beleggerslegende

De twee konden het meteen uitstekend met elkaar vinden en Trott zou Buffetts investeringsvehikel Berkshire Hathaway adviseren bij meerdere miljardendeals. Buffetts monsterinvestering van 5 miljard dollar om Goldman Sachs overeind te houden tijdens de bankencrisis van 2008 is Trotts grootste wapenfeit.