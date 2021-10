Bedrijf achter Ray-Ban viseert ook laatste hap van moederconcern Pearle

De miljardendeal van deze zomer had heel wat voeten in de aarde. Bijna twee jaar na de principeovereenkomst stemde EssilorLuxottica toen in om de optiekketen Grandvision over te nemen van grootaandeelhouder HAL. Dat gebeurde tegen de oorspronkelijke prijs van 28,42 euro per aandeel, goed voor een totale overnamesom van 5,5 miljard euro.