Bedrijven pikken graantje mee van Rode Duivels-gekte

Ook de telefoon van bedrijven die schermen verhuren rinkelt de laatste dagen extra luid. 'We krijgen vragen van bedrijven die last minute nog een groot scherm willen bestellen, zodat hun personeel naar de WK-matchen kan kijken', zegt Vicky Waldukat, de CEO van schermenverhuurder Novid .

Leuk extraatje

Dat is ergens een gemist kans voor Waldukat en haar bedrijf. 'Maar we kunnen niet zomaar schermen bijkopen . Die zijn duur en schermen bijkopen voor een piek van enkele weken is niet zinvol.'

'Een WK leidt tot een piek in onze cijfers', zegt Waldukat. Maar erg groot is die niet. 'Juni en juli zijn voor ons altijd druk, omdat er dan heel wat evenementen en congressen plaatsvinden. WK's - maar ook verkiezingen - zijn een leuk extraatje.'

Jobstudenten

Ook Prik & Tik ondervindt geen personeelsproblemen door de hogere verkoop. 'We kunnen een beroep doen op jobstudenten, want het is vakantie', zegt CEO Filip Sevens. 'Onze drankenhandelaars hebben het wel lastig om voldoende chauffeurs te vinden, maar dat is een probleem dat de logistieke sector al meer dan een jaar teistert. Veel drankenhandelaars zijn kleine zelfstandigen en steken zelf de handen uit de mouwen.'