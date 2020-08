Beleggers FNG slijpen de messen

Meerdere aandeel- en obligatiehouders van FNG beraden zich over eventuele juridische stappen tegen het bedrijf of zijn oprichters. Dat zeggen meerdere bronnen aan De Tijd.

Door de val van de modegroep FNG blijven veel partijen met lege handen achter. In de eerste plaats het personeel, maar ook een hele reeks schuldeisers en beleggers. De aandeelhouders zijn niet alles kwijt, want het beursgenoteerde FNG werd - samen met de rendabele Scandinavische dochter Ellos - uit het faillissement gehouden. Maar hun aandelen zullen straks fors minder waard zijn en dat zet bij sommigen kwaad bloed.

Tot concrete claims en rechtszaken is het nog niet gekomen. Maar hier en daar worden de juridische messen geslepen. ‘Ik ben gemandateerd door meerdere aandeelhouders en ons vooronderzoek naar het dossier loopt’, reageert advocaat Geert Lenssens van het bureau SQ Law. Hij wil geen namen noemen, maar onderstreept dat zijn cliënten ‘geen kleine vissen zijn'. Lenssens verdiende zijn strepen onder meer in de dossiers Fortis en Arco.

Meerdere ondernemers zijn aandeelhouder van FNG, zoals Emiel Lathouwers (ex-A.S. Adventure), Lotus-telg Stany Boone en Guido De Vos (ex-CKS). Ook Wouter Torfs heeft een belang in FNG, van ongeveer 4 procent.

Uit de boot

Ook bij de obligatiehouders is er ontevredenheid. Zij vallen uit de boot, maar het schip vaart verder. 'Als het hele bedrijf ten onder ging, dan zouden we denken 'het zij zo'. Maar dat is hier niet het geval', zegt een van hen anoniem. Hij overweegt gerechtelijke stappen, maar wil eerst nagaan of hij technisch een kans maakt. 'Als ik juridisch een kans maak, rijst ook de vraag of er iets te recupereren valt. Zit er nog geld in die vennootschap?'

Niet iedereen is overtuigd van het nut van een rechtszaak. 'Wij hebben geen stappen gezet en zullen er ook geen zetten', zegt een historische aandeelhouder. 'Of ik FNG of de oprichters niets verwijt? Dat is iets anders. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt, maar voor gerechtelijke stappen moeten kosten worden gemaakt en de kans om iets te recupereren lijkt me klein.'

Volgens onze informatie hebben de drie oprichters van FNG al een tijdje geleden advocaten in de arm genomen voor het geval het dossier een juridische wending neemt. Dieter Penninckx, grootaandeelhouder en ex-CEO, heeft altijd gezegd dat hij FNG 'op een legale manier heeft geleid, in het belang van het bedrijf en zijn mensen'.

Het FNG-dossier heeft zo al een juridisch staartje gekregen. Vorig jaar begon de beurswaakhond FSMA een onderzoek omdat er aanwijzingen waren van mogelijke marktmanipulatie onder het bewind van het vorige management (het oprichterstrio Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke). Dat onderzoek werd begin juli uitgebreid omdat 'een aantal nieuwe aanwijzingen van inbreuken' aan het licht waren gekomen. De FSMA maakte - zonder de afronding van dat onderzoek af te wachten - het dossier tegelijkertijd over aan de gerechtelijke autoriteiten.

Schaduw

Over bepaalde financiële aspecten van het faillissement is er nog altijd geen duidelijkheid. Er zijn veel vraagtekens over 94 miljoen euro die FNG nog te goed heeft van enkele Aziatische, Luxemburgse en Zwitserse bedrijven waarmee de vorige directie deals sloot. Er zijn geen of onduidelijke contracten van terug te vinden en sommige deals en vehikels hielden economisch gezien geen steek. De vraag rijst wat er gebeurd is en of het legaal was.