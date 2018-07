Beleggers duwen Van de Velde lager na zwakke omzetcijfers

Lingeriegroep Van de Velde worstelt met een lagere omzet en een dalend aantal winkelbezoekers, en de beurskoers volgt die trend. De succesvolle lancering van een badpakkenlijn zette weinig zoden aan de dijk.

De halfjaarcijfers die lingeriegroep Van de Velde maandag bekend maakt, zijn weinig opbeurend. In de korte omzetupdate spreekt het bedrijf in Schellebelle wel van een ‘succesvolle lancering van Marie Jo Swim’, maar CEO Erwin Van Laethem moet toegeven dat de groei in digitale verkoop tot dusver onvoldoende omzet heeft gerealiseerd om de druk op het traditionele retailkanaal – de fysieke winkelpunten – te compenseren.

Minder bezoekers

De eerste jaarhelft werd volgens het bedrijf, vooral in het eerste kwartaal, gekenmerkt door een daling van het aantal winkelbezoekers. De omzet kromp van 115,3 miljoen euro in de eerste jaarhelft vorig jaar naar 110,8 miljoen dit jaar. Dat is een daling met bijna 4 procent.

In april kwam Van de Velde al met weinig opwekkend nieuws. Toen werd voorspeld dat de omzet dit jaar lager zou uitvallen dan verwacht, door de trage start van de verkoop in de traditionele winkels. Het bedrijf uit Schellebelle hield er rekening mee dat de omzet stabiel bleef op 209 miljoen euro of zelfs licht daalde, terwijl er eerder op een groei van 5 procent werd gemikt.

Lagere winst

Van Laethem trekt fors geld uit om Van de Velde op de kaart te zetten in e-commerce, tot nader order zonder veel succes. En tegelijk hebben de traditionele 'bakstenen' verkoopkanalen het moeilijk.

-60% Ex-oogappel valt van voetstuk Sinds de piek van eind 2016 heeft het aandeel Van de Velde bijna 60 procent van zijn waarde verloren

Over de winstmarges krijgen beleggers pas aan het eind van de zomer cijfers, maar Van de Velde waarschuwde eerder al dat de kwakkelende verkoop én de forse investeringen zwaar op de winstgevendheid zullen inhakken.