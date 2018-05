Beleggers vrezen dat duur Colruyt plafond heeft bereikt

Via een aankoopprogramma van eigen aandelen blies Colruyt sinds oktober 2017 de aandelenprijs systematisch op. In totaal heeft het al voor 297 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht. 'Maar dat aankoopprogramma ter waarde van 350 miljoen euro loopt bijna af,' stelt Deutsche Bank. 'We verwachten geen verlenging van het programma aangezien de nettokaspositie het laagste niveau in een decennium nadert.'