Belg keert speelgoedwinkel de rug toe

Belgen laten speelgoedwinkels steeds meer links liggen voor Bol.com en co.

41 procent van het geld dat Belgen in 2018 aan speelgoed besteedden, gaven ze uit via webwinkels. Een jaar eerder was dat nog 30 procent. De online omzet steeg vorig jaar met 38 procent naar 207 miljoen euro, blijkt uit cijfers over de Belgische e-commercemarkt in 2018 van de belangenvereniging BeCommerce en het onderzoeksbureau GfK.

Speelgoedwinkels maken een revolutie door. Dezelfde revolutie - de opkomst van Zalando en andere webwinkels - deed de afgelopen vijf jaar tientallen kledingketens overkop gaan.

Wie vaak door een winkelstraat wandelt, heeft het al gemerkt. In het afgelopen jaar gingen de winkels van de keten La Grande Recré failliet. Ook het lot van Bart Smit hangt aan een zijden draadje. Verschillende winkels sloten de deuren en wat overbleef, werd twee maanden geleden verkocht aan het Portugese investeringsfonds Green Swan.

Dat kocht ook de Nederlandse keten Intertoys, die vorig maand failliet ging, en de Belgische keten Maxi Toys. Door de krachten te bundelen hopen de Portugezen de drie ketens te laten overleven. Opvallend: noch Bart Smit noch Maxi Toys heeft een webshop.

Ook de 43 Dreamland-speelgoedwinkels van de Belgische Colruyt-winkelgroep hebben het moeilijk. De verkoop van de marktleider daalde in de zes maanden voor eind september met 7,1 procent.

Dat was deels te wijten aan de groeiende populariteit van e-commerce. Bovendien sloot Dreamland zijn twee Franse testwinkels door een gebrek aan succes.

‘Er is een verschuiving naar online shoppen aan de gang’, zei de toenmalige operationele directeur Frans Colruyt in september. ‘Maar online halen we nieuwe klanten binnen.’ 20 procent van de omzet van Dreamland komt van de webwinkel.

Volgens Colruyt is de speelgoedomzet stabiel. Als een klant iets koopt bij de webshop van Dreamland, komt die omzet terecht in de boekhouding van de winkel waar klanten hun pakje afhalen. Dat is vaak een Colruytsupermarkt.

De keten blijft in stenen winkels geloven en opent dit jaar nog twee vestigingen. ‘We geloven in de combinatie van clicks (digitale winkels, red.) en bricks (stenen winkels, red.) en blijven die richting volgen: we zien zeker nog toekomst in beide kanalen’, zegt e-commerceverantwoordelijke Dieter Struye.

Stenen winkels blijven ook in de komende jaren onder druk staan, verwachten waarnemers. ‘Webwinkels als Bol.com snoepen klanten weg van de speelgoedwinkel’, zegt Els Breugelmans, een winkelexpert van de KU Leuven. ‘Speelgoed is het artikel bij uitstek om online te kopen. Als mensen speelgoed kopen, weten ze perfect wat ze willen. Want hun kinderen hebben het beslist. Advies van verkopers is niet nodig.’

Ook het gemak van online winkelen speelt een grote rol. ‘Speelgoedwinkels zijn er vooral voor jonge gezinnen van wie beide ouders werken. Online shoppen spaart heel wat tijd uit. En prijzen vergelijken is erg makkelijk.’

Fysieke speelgoedwinkels kunnen blijven bestaan, zegt Breugelmans. ‘Maar dan moeten ze mensen een reden geven om te blijven komen. Mensen komen niet langs om naar speelgoeddozen te kijken, want dat kunnen ze op het internet ook. Ze moeten speelgoed zien en hun kinderen moeten het kunnen testen.’

Ze roept ketens ook op webwinkels en stenen winkels goed op elkaar af te stemmen. ‘Simpelweg beide kanalen aanbieden volstaat niet. Je moet online kunnen zien of de doos Lego die je wil kopen op dit moment in voorraad is in de winkel in de buurt.’