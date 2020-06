Belg koopt minder online ondanks lockdown

Ondanks de boost die online shoppen kreeg tijdens de lockdown, zakt de e-commerce in België in het eerste kwartaal met 8 procent. De niet-verkochte reizen, concerttickets en dienstencheques wegen zwaar door.

In het eerste kwartaal van 2020 gaf de Belg 2,7 miljard euro uit aan online aankopen. Dat is 8 procent minder dan vorig jaar en de eerste daling in vijf jaar. Dat blijkt uit een marktonderzoek van BeCommerce, een vzw die de Belgische e-commercesector vertegenwoordigt. 'Het bedrag ligt 15 procent onder de verwachtingen, aangezien dat cijfer jaarlijks met 7 procent groeit', zegt Sofie Geeroms, directeur bij BeCommerce.

117.000 Klanten 117.000 consumenten ontdekten in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst de e-commerce.

Dat lijkt vreemd na een periode van twee maanden waarin niet-essentiële winkels gesloten bleven, we aangewezen waren op het internet voor nieuwe spullen

en de helft van de Vlaamse handelaars een webshop oprichtte. Uit de cijfers blijkt dat fysieke producten inderdaad gretig besteld werden: goed voor een bedrag van 1,5 miljard euro, een stijging van 18 procent. De populairste categorie was niet multimedia - die door het massale thuiswerken en de nood aan entertainment wel groeide met 10 procent - maar 'huis en tuin'.

Annulaties

Normaal gezien is de reis- en evenementensector het sterkst vertegenwoordigd in online shoppen. Die heeft ook de historische groei van de e-commerce mee bepaald. Sofie Geeroms Directeur BeCommerce

Maar dat weegt niet op tegen de bestellingen in de diensten-, reis- en evenementensector die bijna volledig zijn stilgevallen door corona. 'Normaal gezien is de reis- en evenementensector het sterkst vertegenwoordigd in online shoppen', zegt Geeroms. 'Die heeft ook de historische groei van de e-commerce mee bepaald.'

Maar nu is die volledig in elkaar gezakt, met een daling van 43 procent voor online uitgaven voor vliegtickets en accommodatie en 20 procent voor pakketreizen. 'Al in januari en februari, lang voor de start van de lockdown, zagen we een golf van annulaties.' Ook de ticketverkoop voor attractieparken en evenementen zoals concerten of de bioscoop daalde met een vierde.

Vlaanderen

-50 procent Reizen In Vlaanderen is de online aankoop van reizen gehalveerd, Franstalig België zag een afname met 'slechts' een kwart.

Nochtans vonden veel meer consumenten hun weg naar het online shoppen. Met 7,5 miljoen online shoppers dit kwartaal is er opnieuw een stijging van 2 procent. '117.000 consumenten ontdekten voor het eerst de e-commerce, dat is veel voor één kwartaal', meent Geeroms. De bevraging leert ook dat vier op de tien consumenten meer online gewinkeld hebben. Dat uit zich ook in het totale aantal online verkopen. Dat steeg tot 28 miljoen.